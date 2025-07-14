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В РФ действует 71 лесной пожар на площади меньше 2 тыс. га — МЧС

16:32 14.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 70 лесных пожаров действуют на территории России в настоящее время, их общая площадь составляет менее 2 тыс. га. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Сейчас по стране действует 71 лесной пожар — общая площадь немногим меньше 2 тысяч гектаров. Треть от этого количества — в Красноярском крае. Здесь в этом году уже зафиксирован 441 лесной пожар, общая площадь превысила 11 тысяч гектаров», — сказали в пресс-службе.

В МЧС добавили, что по сравнению с прошлым годом общее количество возгораний увеличилось на 6%, а площадь, пройденная огнем, сократилась вдвое. «Только с 10 по 13 июля на территории Красноярского края был зафиксирован 71 лесной пожар на 557 гектарах, из них 66 — от гроз», — подчеркнули в ведомстве.

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