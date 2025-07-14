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НОВОСТИ

В Грузии с 25 июля по 6 августа пройдут учения НАТО

20:40 14.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Многонациональные учения НАТО Agile spirit 2025 («Проворный дух — 2025») пройдут в Грузии с 25 июля по 6 августа. Об этом сообщило Минобороны Грузии.

Главными компонентами учений, по данным ведомства, будут командно-штабная часть, тактический грузино-американский конвой на участке автомобильной дороги Сенаки — Вазиани, комбинированные учения с боевой стрельбой, совместные действия сил специальных операций и проверка Центра боевой подготовки Сил обороны Грузии.

В маневрах примут участие военные из Грузии, США, Турции, Польши, Германии, Италии, Греции, Молдавии, Румынии, Болгарии, Словакии, Литвы и Украины. В качестве наблюдателей будут представители вооруженных сил Армении и Японии. Учения пройдут в Крцаниси — в совместном центре НАТО — Грузии, на полигоне и в центре подготовки в Вазиани, на учебной территории в Норио и военных базах Мухровани и Сенаки. Для участия в учениях в Грузию привлечены американские боевые машины и военные вертолеты.

Учения пройдут Грузии и Турции. 21 июля они стартуют в Турции совместной американо-турецкой воздушно-десантной операцией. Agile spirit проводятся в Грузии ежегодно с 2011 года. В 2015 они впервые прошли под эгидой НАТО, до этого они были грузино-американскими.

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