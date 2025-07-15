Экономика Кубы сократилась на 11% за последние 5 лет — министр

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Валовой внутренний продукт (ВВП) Кубы сократился за последние 5 лет на 11%. Такие данные озвучил министр экономики и планирования карибской республики Хоакин Алонсо Васкес, выступая на заседании Комитета по вопросам экономики в рамках парламентских слушаний, начавшихся в понедельник в Гаване в преддверии очередного законодательного периода.

«Кубинская экономика завершила 2024 год с сокращением валового внутреннего продукта на 1,1% по сравнению с запланированным ростом на 2%», — отметил министр, его слова приводит местный портал Cubadebate. «Оценивая рост ВВП за последние пять лет, министр пояснил, что отмечается понижение на 11%», — сообщил портал. По словам Алонсо Васкеса, больше всего в этот период пострадало первичное производство (сельское хозяйство, животноводство и горнодобывающая промышленность), где падение составило 53%. Также, отметил министр, наблюдается спад в сахарной и обрабатывающей промышленности (на 23%). «В 2025 году у нас отмечается высокий внешний долг, который, хотя и управляется, но также оказывает негативное влияние на экономические показатели», — сказал он.

Информируя об итогах второй половины 2024 года и первой половины 2025 года для кубинской экономики, Алонсо Васкес отметил, что сильное влияние на них оказало ужесточение торгово-экономической блокады, которую уже более 60 лет предпринимает в отношении Острова свободы правительство США. В обозначенный период его влияние отражалось в жестком преследовании финансовых потоков и препятствии реализации международных транзакций, имеющих отношение к республике, отметил министр. Ужесточение блокады сделало практически невозможными закупки топлива для острова, который переживает серьезную ситуацию в сфере энергетики, существенно ограничило денежные переводы на Кубу. Министр также упомянул такие международные факторы влияния на кубинскую экономику, как геополитические конфликты, рост цен на сырье.

Алонсо Васкес отметил, что непростые времена переживает и туристическая сфера Кубы, в частности, в связи с низким уровнем прибытия иностранных туристов на остров (1,6 млн человек, что составляет 71% от ожидаемого показателя и 77% от показателя первого полугодия 2024 г.)

Говоря о торговом балансе республики, министр экономики и планирования заметил, что в настоящее время Куба импортирует больше, чем экспортирует, что увеличивает ее внешний долг.