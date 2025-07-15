0
0
152
НОВОСТИ

Экономика Кубы сократилась на 11% за последние 5 лет — министр

10:20 15.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Валовой внутренний продукт (ВВП) Кубы сократился за последние 5 лет на 11%. Такие данные озвучил министр экономики и планирования карибской республики Хоакин Алонсо Васкес, выступая на заседании Комитета по вопросам экономики в рамках парламентских слушаний, начавшихся в понедельник в Гаване в преддверии очередного законодательного периода.

«Кубинская экономика завершила 2024 год с сокращением валового внутреннего продукта на 1,1% по сравнению с запланированным ростом на 2%», — отметил министр, его слова приводит местный портал Cubadebate. «Оценивая рост ВВП за последние пять лет, министр пояснил, что отмечается понижение на 11%», — сообщил портал. По словам Алонсо Васкеса, больше всего в этот период пострадало первичное производство (сельское хозяйство, животноводство и горнодобывающая промышленность), где падение составило 53%. Также, отметил министр, наблюдается спад в сахарной и обрабатывающей промышленности (на 23%). «В 2025 году у нас отмечается высокий внешний долг, который, хотя и управляется, но также оказывает негативное влияние на экономические показатели», — сказал он.

Информируя об итогах второй половины 2024 года и первой половины 2025 года для кубинской экономики, Алонсо Васкес отметил, что сильное влияние на них оказало ужесточение торгово-экономической блокады, которую уже более 60 лет предпринимает в отношении Острова свободы правительство США. В обозначенный период его влияние отражалось в жестком преследовании финансовых потоков и препятствии реализации международных транзакций, имеющих отношение к республике, отметил министр. Ужесточение блокады сделало практически невозможными закупки топлива для острова, который переживает серьезную ситуацию в сфере энергетики, существенно ограничило денежные переводы на Кубу. Министр также упомянул такие международные факторы влияния на кубинскую экономику, как геополитические конфликты, рост цен на сырье.

Алонсо Васкес отметил, что непростые времена переживает и туристическая сфера Кубы, в частности, в связи с низким уровнем прибытия иностранных туристов на остров (1,6 млн человек, что составляет 71% от ожидаемого показателя и 77% от показателя первого полугодия 2024 г.)

Говоря о торговом балансе республики, министр экономики и планирования заметил, что в настоящее время Куба импортирует больше, чем экспортирует, что увеличивает ее внешний долг.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:32 15.07.2025
Эстония намерена завершить строительство военной базы в Нарве в 2027 году
0
32
11:20 15.07.2025
ВСУ могли сократиться более чем на 200 тыс. с начала года из-за потерь и дезертирства
0
81
11:05 15.07.2025
На границе ДНР и Днепропетровской области в плен сдалась группа солдат ВСУ
0
106
11:00 15.07.2025
Сотрудник ВВС США признал вину в передаче секретных данных о конфликте России и Украины
0
117
10:32 15.07.2025
Си Цзиньпин подтвердил Лаврову настрой на наращивание стратегического взаимодействия с РФ
0
160
10:25 15.07.2025
На рынок вышли новые телевизоры Sber QLED
0
261
10:05 15.07.2025
Япония не поставляет летальное оружие Украине — посол в РФ
0
182
10:00 15.07.2025
Россия не заметила декоративный ультиматум Трампа — Медведев
0
203
09:32 15.07.2025
Трамп может разрешить использовать ракеты ATACMS для ударов вглубь РФ — WP
0
229
09:20 15.07.2025
Каллас назвала 50 дней для урегулирования на Украине очень долгим сроком
0
234

Возврат к списку