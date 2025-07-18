Сергунина: «Фестиваль культуры Вьетнама» стартует в Москве 25 июля

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В Москве 25 июля-3 августа на Манежной площади состоится первый Фестиваль культуры Вьетнама. По словам заместителя мэра столицы Натальи Сергуниной, он продолжит серию международных событий в рамках проекта «Лето в Москве».

«Фестиваль приурочен к 75-летию установления дипломатических отношений между нашими странами, - отмечает заммэра. - Горожане и туристы смогут посмотреть постановки кукольного театра на воде, попробовать вьетнамские угощения, поучаствовать в творческих и кулинарных мастер-классах».

Организаторами фестиваля стали правительство Москвы и посольство Социалистической Республики Вьетнам в РФ.

Горожане увидят на сцене фестиваля выступления вьетнамских артистов, а также российских коллективов. Горожане смогут услышать, как звучат вьетнамские традиционные музыкальные инструменты. Также будут проводиться кулинарные уроки, на которых можно будет научиться готовить вьетнамские сладости и суп фо-бо. Участников творческих занятий также научат лепить игрушки из рисового теста, познакомят с рисунками в жанре «донг хо», национальными танцами и лаковым искусством Вьетнам.

В 2024 году в Москве побывали более 36 тысяч вьетнамцев. Каждый четвертый визит был совершен с деловыми целями. Планируется, что подобные события приведут к росту взаимного турпотока.

Напомним, на Манежной площади недавно проводился Фестиваль индийской культуры, на котором побывало более 825 тысяч человек. Летом 2024 года там проводились Дни культуры Объединенных Арабских Эмиратов, программу которых увидели более 300 тысяч человек.