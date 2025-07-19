В Польше произошла авария в системе управления полетами
15:00 19.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Авария в системе управления полетами произошла в Польше утром, отправление рейсов ограничено. Об этом сообщил телеканалу TVN24 пресс-секретарь польского агентства воздушного транспорта Марчин Хадай.
«Произошла авария в системе управления полетами, которая используется польским агентством воздушного транспорта. Мы перешли на резервную систему», — сказал Хадай. По его словам, авария не влияет на посадку самолетов, в ряде аэропортов ограничено отправление рейсов.
Речь идет в том числе о Международном аэропорте имени Фредерика Шопена в Варшаве. Некоторое время спустя пресс-служба крупнейших воздушных ворот Польши сообщила о том, что взлеты и посадка осуществляются в штатном режиме.
Причины аварии пока не установлены. Пресс-секретарь МВД Яцек Добжиньский сообщил, что глава ведомства Томаш Семоняк поручил компетентным органам расследовать причины инцидента, в том числе на предмет диверсии.
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