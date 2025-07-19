0
0
0
НОВОСТИ

В Польше произошла авария в системе управления полетами

15:00 19.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Авария в системе управления полетами произошла в Польше утром, отправление рейсов ограничено. Об этом сообщил телеканалу TVN24 пресс-секретарь польского агентства воздушного транспорта Марчин Хадай.

«Произошла авария в системе управления полетами, которая используется польским агентством воздушного транспорта. Мы перешли на резервную систему», — сказал Хадай. По его словам, авария не влияет на посадку самолетов, в ряде аэропортов ограничено отправление рейсов.

Речь идет в том числе о Международном аэропорте имени Фредерика Шопена в Варшаве. Некоторое время спустя пресс-служба крупнейших воздушных ворот Польши сообщила о том, что взлеты и посадка осуществляются в штатном режиме.

Причины аварии пока не установлены. Пресс-секретарь МВД Яцек Добжиньский сообщил, что глава ведомства Томаш Семоняк поручил компетентным органам расследовать причины инцидента, в том числе на предмет диверсии.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:05 24.01.2024
КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря — Рёнхап
0
11232
09:32 24.01.2024
Жители Николаева отмечают большие колонны техники ВСУ, идущие в сторону Херсонской области
0
11605
09:05 24.01.2024
Силы ПВО РФ перехватили 4 украинских дрона над Орловской областью
0
10917
20:00 23.01.2024
ВМФ РФ получит первый боевой ледокол «Иван Папанин» в этом году — главком
0
11254
17:00 23.01.2024
В подконтрольном Киеву городе Херсоне вновь слышны взрывы
0
11209
14:32 23.01.2024
ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины
0
11203
13:00 23.01.2024
Удар ВС РФ по Киеву и Харькову нельзя считать ответом на удар ВСУ по Донецку — Песков
0
11086
12:32 23.01.2024
НАТО подписала контракт на $1,2 млрд на закупку боеприпасов калибра 155 мм
0
11243
12:05 23.01.2024
Белгородскую область атаковали более десяти украинских беспилотников за сутки
0
11114
10:20 23.01.2024
В Белоруссии началась штабная тренировка Вооруженных сил — Минобороны
0
10976

Возврат к списку