В Польше произошла авария в системе управления полетами

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Авария в системе управления полетами произошла в Польше утром, отправление рейсов ограничено. Об этом сообщил телеканалу TVN24 пресс-секретарь польского агентства воздушного транспорта Марчин Хадай.

«Произошла авария в системе управления полетами, которая используется польским агентством воздушного транспорта. Мы перешли на резервную систему», — сказал Хадай. По его словам, авария не влияет на посадку самолетов, в ряде аэропортов ограничено отправление рейсов.

Речь идет в том числе о Международном аэропорте имени Фредерика Шопена в Варшаве. Некоторое время спустя пресс-служба крупнейших воздушных ворот Польши сообщила о том, что взлеты и посадка осуществляются в штатном режиме.

Причины аварии пока не установлены. Пресс-секретарь МВД Яцек Добжиньский сообщил, что глава ведомства Томаш Семоняк поручил компетентным органам расследовать причины инцидента, в том числе на предмет диверсии.