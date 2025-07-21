Китай примет решительные меры в ответ на 18-й пакет санкций ЕС — Минкоммерции
09:05 21.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Китайские власти с целью защиты прав национальных компаний ответят на 18-й пакет антироссийских санкций Евросоюза решительными мерами. Об этом сообщило Министерство коммерции КНР.
«Китай настаивает, чтобы европейская сторона немедленно отказалась от ошибочных действий по включению китайских предприятий и финансовых учреждений в санкционные списки, — подчеркивается в заявлении, опубликованном на сайте торгового ведомства. — КНР примет необходимые меры, мы будем решительно защищать законные права и интересы китайских компаний».
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