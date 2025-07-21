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НОВОСТИ

МРОТ в 2026 году может вырасти на 20,7%, до 27 093 руб. — Котяков

13:05 21.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минтруд России предложил установить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2026 году в размере 27 093 рубля, рост составит 20,7%. Об этом сообщил журналистам министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

«Принятые подходы к установлению минимального размера оплаты труда позволяют обеспечивать выполнение поручения президента по опережающему росту МРОТ. С учетом сложившегося уровня медианной заработной платы в 2026 году минимальный размер оплаты труда предлагается установить на уровне 27 093 рубля. Таким образом, МРОТ увеличится на 20,7%, то есть — выше инфляции», — сказал он.

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