В Москве умерла председатель Верховного суда РФ Ирина Подносова
09:32 22.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Председатель Верховного суда России Ирина Подносова умерла на 72-м году жизни в Москве. Об этом ТАСС сообщили в ее окружении. «Ирина Подносова ушла из жизни после тяжелой болезни», — сказал собеседник агентства. Ей был 71 год.
Верховный суд она возглавила 17 апреля 2024 года после кончины Вячеслава Лебедева.
[обновлено 10:02]
Причиной смерти председателя Верховного суда России Ирины Подносовой стало онкологическое заболевание. Об этом ТАСС сообщили в ее окружении.
«Ирина Подносова боролась с онкологическим заболеванием», — сказал собеседник агентства.
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