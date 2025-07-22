В Москве умерла председатель Верховного суда РФ Ирина Подносова

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель Верховного суда России Ирина Подносова умерла на 72-м году жизни в Москве. Об этом ТАСС сообщили в ее окружении. «Ирина Подносова ушла из жизни после тяжелой болезни», — сказал собеседник агентства. Ей был 71 год.

Верховный суд она возглавила 17 апреля 2024 года после кончины Вячеслава Лебедева.

[обновлено 10:02]

Причиной смерти председателя Верховного суда России Ирины Подносовой стало онкологическое заболевание. Об этом ТАСС сообщили в ее окружении.

«Ирина Подносова боролась с онкологическим заболеванием», — сказал собеседник агентства.