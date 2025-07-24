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НОВОСТИ

Делегация РФ вылетела из Стамбула в Москву — источник

13:00 24.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российская делегация вылетела из Стамбула после проведения третьего раунда переговоров с Украиной, сообщил ТАСС источник.

«Вылетели в Москву», — сказал собеседник агентства. Переговоры прошли накануне. Сначала главы делегаций РФ и Украины Владимир Мединский и Рустем Умеров провели встречу тет-а-тет. Затем прошли переговоры в полном составе, которые продлились около 40 минут.

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