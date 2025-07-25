ФРГ не намерена «в краткосрочной перспективе» признавать Палестину — кабмин

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кабинет министров Германии не намерен в краткосрочной перспективе признавать Государство Палестина по примеру Франции. Об этом заявил журналистам официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус.

«Оно по-прежнему считает признание палестинского государства одним из последних шагов на пути к реализации решения о создании двух государств», — отметил он. «Так что оно не планирует в краткосрочной перспективе признавать палестинское государство», — подчеркнул Корнелиус.