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НОВОСТИ

ФРГ не намерена «в краткосрочной перспективе» признавать Палестину — кабмин

14:32 25.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кабинет министров Германии не намерен в краткосрочной перспективе признавать Государство Палестина по примеру Франции. Об этом заявил журналистам официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус.

«Оно по-прежнему считает признание палестинского государства одним из последних шагов на пути к реализации решения о создании двух государств», — отметил он. «Так что оно не планирует в краткосрочной перспективе признавать палестинское государство», — подчеркнул Корнелиус.

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