Цена нефти Brent на бирже ICE превысила $70 за баррель

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2025 года на лондонской бирже ICE поднялась выше $70 за баррель впервые с 18 июля 2025 года, свидетельствуют данные торгов.

По данным биржи на 16:04 мск, цена Brent росла на 2,17% — до $70,09 за баррель.

К 16:08 мск фьючерс на Brent ускорил рост и торговался на уровне $70,35 (+2,55%), а фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в сентябре 2025 года рос на 2,6% — до $67,05 за баррель.