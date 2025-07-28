Цена нефти Brent на бирже ICE превысила $70 за баррель
19:20 28.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2025 года на лондонской бирже ICE поднялась выше $70 за баррель впервые с 18 июля 2025 года, свидетельствуют данные торгов.
По данным биржи на 16:04 мск, цена Brent росла на 2,17% — до $70,09 за баррель.
К 16:08 мск фьючерс на Brent ускорил рост и торговался на уровне $70,35 (+2,55%), а фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в сентябре 2025 года рос на 2,6% — до $67,05 за баррель.
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