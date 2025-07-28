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Путин подчеркнул Нетаньяху важность целостности Сирии — Кремль

20:00 28.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с израильским премьером Биньямином Нетаньяху подчеркнул важность целостности и суверенитета Сирии. О содержании беседы сообщает пресс-служба Кремля.

Глава государства, как отмечается, «в частности, акцентировал важность поддержки единства, суверенитета и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики, укрепления ее внутриполитической стабильности через соблюдение законных прав и интересов всех этноконфессиональных групп населения».

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