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НОВОСТИ

Потери ВСУ за сутки составили около 1 210 военнослужащих в зоне СВО

12:32 31.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины потеряли за сутки около 1 210 военнослужащих в результате действий российских группировок войск в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Согласно данным ведомства, в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял свыше 160 человек, от действий группировок «Запад» — более 240, «Юг» — до 150, «Центр» — до 385, на направлении «Восток» — более 205 и «Днепр» — до 70 военнослужащих.

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