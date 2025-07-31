Потери ВСУ за сутки составили около 1 210 военнослужащих в зоне СВО

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины потеряли за сутки около 1 210 военнослужащих в результате действий российских группировок войск в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Согласно данным ведомства, в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял свыше 160 человек, от действий группировок «Запад» — более 240, «Юг» — до 150, «Центр» — до 385, на направлении «Восток» — более 205 и «Днепр» — до 70 военнослужащих.