16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Офицер Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Константин Милевский, координирующий вопросы службы иностранцев, раскрыл численность наемников, воюющих на стороне Киева.

«В Вооруженных силах Украины, по нашим данным, служат люди из 72 стран. На сегодняшний день около 40% — это представители Южной Америки», — заявил Милевский в интервью изданию «Общественное».

По его словам, сейчас к ВСУ «присоединяется примерно 600 иностранцев в месяц благодаря запуску Центра рекрутинга иностранцев, который обеспечивает не только подготовку, но и логистику для тех, кто идет воевать на стороне Украины». Милевский также указал, что государство взялось покрывать расходы боевиков для их приезда на Украину.

«Всего в подразделениях Сухопутных войск служит более 8 тысяч иностранцев, однако эта цифра, вероятно, вдвое больше, если учитывать все рода войск», — отметил военный. Он также сообщил, что точные данные о странах происхождения бойцов не разглашаются из соображений безопасности, однако известно, что особенно активное участие принимают граждане Колумбии — из них даже формируют отдельные подразделения.

«Иностранцы, решившие вступить в ряды ВСУ, с момента подписания контракта являются военнослужащими и получают ту же заработную плату и дополнительные выплаты, как и военнослужащие граждане Украины. Социальное, правовое, материальное обеспечение — абсолютно все идентично», — сказал Милевский.