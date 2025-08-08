0
Минпромторг РФ изыщет 10 млрд руб. для дополнительной поддержки льготного автокредитования

16:32 08.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минпромторг РФ планирует направить дополнительно 10 млрд рублей на поддержку льготного автокредитования в России. Об этом сообщил глава ведомства Антон Алиханов в ходе рабочей встречи с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым в Тольятти.

«Мы приняли решение <…> порядка 10 млрд рублей изыщем для того, чтобы дополнительно льготное автокредитование поддержать. Надеемся, что „Автовазу“ и другим отечественным автопроизводителям это поможет», — сказал Алиханов.

