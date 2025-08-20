ВС РФ освободили три населенных пункта в ДНР и Днепропетровской области

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские войска освободили Новогеоргиевку в Днепропетровской области, Сухецкое и Панковку в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск „Восток“ в результате наступательных действий освободили населенный пункт Новогеоргиевка Днепропетровской области. Подразделения группировки войск „Центр“ продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Сухецкое и Панковка Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.