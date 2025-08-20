0
Потери ВСУ за сутки составили порядка 1,3 тыс. военнослужащих в зоне СВО

14:32 20.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины потеряли за сутки около 1,3 тыс. военнослужащих в результате действий российских группировок войск в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Согласно данным ведомства, в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял до 155 человек, от действий группировок «Запад» — до 245, «Южная» — до 210, «Центр» — более 405, на направлении «Восток» — свыше 220 и «Днепр» — до 65 военнослужащих соответственно.

