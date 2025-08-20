Потери ВСУ за сутки составили порядка 1,3 тыс. военнослужащих в зоне СВО
14:32 20.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы Украины потеряли за сутки около 1,3 тыс. военнослужащих в результате действий российских группировок войск в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
Согласно данным ведомства, в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял до 155 человек, от действий группировок «Запад» — до 245, «Южная» — до 210, «Центр» — более 405, на направлении «Восток» — свыше 220 и «Днепр» — до 65 военнослужащих соответственно.
НОВОСТИ
- 17:40 20.08.2025
- РФ и Индия довели долю расчетов в нацвалютах до более 90%
- 17:12 20.08.2025
- Мерц едва не сорвал встречу лидеров ЕС с Трампом — NYT
- 17:00 20.08.2025
- Операция по захвату Газы продолжится в 2026 году, на март запланирована мобилизация — Ynet
- 16:32 20.08.2025
- В Швеции зарегистрировано рекордное число безработных с высшим образованием
- 16:12 20.08.2025
- Здание Дербентского коньячного комбината горит в Дагестане
- 16:00 20.08.2025
- Декларацию об освобождении 368 политзаключенных на Украине отправят Путину и Трампу
- 15:32 20.08.2025
- Путин и Эрдоган обсудили развитие торгово-инвестиционных связей РФ и Турции
- 15:12 20.08.2025
- С 1 сентября Соцфонд начнет выплачивать студенткам пособие по беременности и родам
- 15:00 20.08.2025
- Уганда заключила соглашение с США о приеме депортированных мигрантов
- 14:12 20.08.2025
- Товарооборот Ирана и Белоруссии вырос более чем на 14% за год
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать