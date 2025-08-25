0
НОВОСТИ

Трамп признал, что не знает, состоится ли встреча Путина и Зеленского

22:00 25.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава вашингтонской администрации Дональд Трамп признал, что не знает, состоится ли встреча президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским, и допустил свой отказ от участия в таких контактах.

«Я не знаю, встретятся ли они. Может, встретятся, может, нет, — заявил американский лидер в начале встречи в Белом доме с южнокорейским президентом Ли Чжэ Мёном, отвечая на вопрос о сроках возможной встречи Путина и Зеленского. „Они хотели бы, чтобы на встрече был я. Я сказал: „Вы, ребята, должны это решить. Это ваше дело. Это не касается нас“, — добавил Трамп. Он также выразил уверенность в том, что конфликт на Украине будет урегулирован.

Кроме того, отвечая на вопрос журналиста, почему, по его мнению, Путин не стремится к встрече с Зеленским, Трамп ответил: «Потому что тот ему не нравится».

«Есть люди, которые мне не нравятся. Я не люблю с ними встречаться. Иногда я люблю встречаться с теми людьми, которые мне не нравятся», — отметил американский лидер в Белом доме после подписания ряда указов. «На самом деле, они друг другу не нравятся», — отметил Трамп, говоря о Путине и Зеленском.

