Сбер и Новосибирская область будут вместе развивать технологии искусственного интеллекта

12:54

На XII Международном форуме технологического развития «Технопром-2025» Сбер и правительство Новосибирской области подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития технологий искусственного интеллекта (AI). Документ подписали старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка Андрей Белевцев и губернатор региона Андрей Травников.

В рамках партнёрства стороны будут совместно развивать и внедрять инновационные решения, стимулировать научные исследования и создавать новые технологические сервисы для бизнеса и населения.

Особое внимание будет уделено применению передовых AI-технологий Сбера для автоматизации и цифровизации ключевых отраслей экономики региона, таких как IT-индустрия и промышленность.

«Развитие национальной модели генеративного искусственного интеллекта — это стратегический приоритет, ключ к технологической независимости и безопасности нашей страны. Отечественные решения такие как GigaChat, гарантируют максимальную защиту данных и заслуживают доверия со стороны пользователей, бизнеса и государства. Внедряя российские AI-модели в бизнес-процессы, мы не просто повышаем эффективность госуправления, но и делаем жизнь людей лучше, а госуслуги — доступнее. Мы уверены, что партнёрство с правительством Новосибирской области станет успешным примером того, как национальные технологии выводят инфраструктуру на новый уровень», – сказал Андрей Белевцев.

Губернатор Андрей Травников поблагодарил руководство Сбербанка за то, что его большая команда постоянно поддерживает Новосибирскую область.

«Мы это ценим — достаточно сильные кадровые проекты, всё, что касается цифровой трансформации — Сбер всегда рядом, в том числе в части внедрения искусственного интеллекта, – отметил он. – Мы в правительстве области выработали комбинированный путь: где-то готовы идти на эксперименты, но, когда доходим до решения о внедрении, здесь подход очень прагматичный. Команда Сбера, Новосибирского отделения эту позицию разделяет, в чём-то они занимают проактивную позицию, подталкивают нас, а в чём-то относятся с пониманием к нашим подходам. В сфере искусственного интеллекта мы стараемся избежать модных увлечений и выбираем те проекты, где видим явный эффект. Но, тем не менее, не стоим на месте, ищем, где ещё можно получить результат».