Мерц: Никто не говорит о наземных войсках на Украине в настоящий момент
16:20 31.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что никто на Западе в настоящий момент не обсуждает возможную отправку наземных войск на Украину.
«Никто не говорит о наземных войсках на Украине в настоящий момент», — сказал глава правительства ФРГ в интервью телеканалу ZDF. «Я присутствую на всех этих переговорах, и я знаю, о чем мы говорим», — добавил он в ответ на замечание ведущей о том, что эту тему якобы обсуждают британцы и французы. По его словам, сейчас обсуждаются в первую очередь так называемые гарантии безопасности для Киева «на случай установления перемирия» и они направлены прежде всего на оказание поддержки ВСУ. «Это абсолютный приоритет», — подчеркнул Мерц.
