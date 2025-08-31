Мерц: Никто не говорит о наземных войсках на Украине в настоящий момент

16:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что никто на Западе в настоящий момент не обсуждает возможную отправку наземных войск на Украину.

«Никто не говорит о наземных войсках на Украине в настоящий момент», — сказал глава правительства ФРГ в интервью телеканалу ZDF. «Я присутствую на всех этих переговорах, и я знаю, о чем мы говорим», — добавил он в ответ на замечание ведущей о том, что эту тему якобы обсуждают британцы и французы. По его словам, сейчас обсуждаются в первую очередь так называемые гарантии безопасности для Киева «на случай установления перемирия» и они направлены прежде всего на оказание поддержки ВСУ. «Это абсолютный приоритет», — подчеркнул Мерц.