0
0
195
НОВОСТИ

Объем нелегального оборота по разным категориям товаров в РФ за 5 лет упал с 30 до 9%

11:05 03.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Объем нелегального оборота разных категорий товаров в 2018–2023 годах в России снизился с 30% до 8,9% благодаря маркировке, эта тенденция сохраняется. Об этом сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в интервью генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ).

«В 2018–2023 годах объем нелегального оборота по разным категориям товаров по официальной статистике снизился с порядка 30% до 8,9%, и эта тенденция сохраняется», — сказал Мантуров.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:05 24.01.2024
КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря — Рёнхап
0
11759
09:32 24.01.2024
Жители Николаева отмечают большие колонны техники ВСУ, идущие в сторону Херсонской области
0
12120
09:05 24.01.2024
Силы ПВО РФ перехватили 4 украинских дрона над Орловской областью
0
11411
20:00 23.01.2024
ВМФ РФ получит первый боевой ледокол «Иван Папанин» в этом году — главком
0
11751
17:00 23.01.2024
В подконтрольном Киеву городе Херсоне вновь слышны взрывы
0
11732
14:32 23.01.2024
ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины
0
11734
13:00 23.01.2024
Удар ВС РФ по Киеву и Харькову нельзя считать ответом на удар ВСУ по Донецку — Песков
0
11586
12:32 23.01.2024
НАТО подписала контракт на $1,2 млрд на закупку боеприпасов калибра 155 мм
0
11772
12:05 23.01.2024
Белгородскую область атаковали более десяти украинских беспилотников за сутки
0
11645
10:20 23.01.2024
В Белоруссии началась штабная тренировка Вооруженных сил — Минобороны
0
11469

Возврат к списку