Военные КНДР участвовали в освобождении Курской области по инициативе Ким Чен Ына — Путин

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военные Корейской Народно-Демократической Республики приняли участие в освобождении Курской области от ВСУ по личной инициативе председателя государственных дел КНДР Ким Чен Ына. При этом они сражались мужественно и героически, отметил президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с лидером народно-демократической республики в Пекине.

«По вашей инициативе, как хорошо известно, ваши спецподразделения приняли участие в освобождении Курской области, в полном соответствии с нашим новым договором, — подчеркнул российский лидер. — Я хочу отметить, что ваши воины сражались мужественно и героически».