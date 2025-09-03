Военные КНДР участвовали в освобождении Курской области по инициативе Ким Чен Ына — Путин
11:20 03.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Военные Корейской Народно-Демократической Республики приняли участие в освобождении Курской области от ВСУ по личной инициативе председателя государственных дел КНДР Ким Чен Ына. При этом они сражались мужественно и героически, отметил президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с лидером народно-демократической республики в Пекине.
«По вашей инициативе, как хорошо известно, ваши спецподразделения приняли участие в освобождении Курской области, в полном соответствии с нашим новым договором, — подчеркнул российский лидер. — Я хочу отметить, что ваши воины сражались мужественно и героически».
