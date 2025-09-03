На субсидирование льготных ипотек для россиян выделили еще 100 млрд рублей

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство России дополнительно выделило более 100 млрд рублей на субсидирование льготных ипотечных программ. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

«Правительство продолжает поддерживать граждан, желающих улучшить свои жилищные условия. Подписано распоряжение о выделении 100,4 млрд рублей на субсидирование процентной ставки по программам „Семейная ипотека“, „Дальневосточная и арктическая ипотека“, а также „Льготная ипотека“. Дополнительное финансирование поступит из резервного фонда кабмина», — говорится в сообщении.

Из общей суммы 53,4 млрд рублей будет направлено на субсидирование «Семейной ипотеки». Это даст возможность сохранить льготную ипотечную программу со ставкой в размере 6% для граждан, имеющих детей.