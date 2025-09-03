Студенты столичного колледжа помогают собирать помощь для участников СВО

11:24

В Москве в «Домики добра» проекта «Москва помогает» горожане ежедневно приносят вещи и посылки для участников специальной военной операции, а также жителей новых и приграничных регионов РФ. Домики, открытые в рамках проекта «Лето в Москве» будут работать до 14 сентября по будням с 12:00 до 21:00, а по выходным – с 11:00 до 21:00. Специальные акции по сбору гуманитарной помощи проводятся в столичных школах, колледжах и вузах, после чего посылки доставляют в «Домики добра».

В «Домики» можно приносить только новые товары – в фабричной упаковке и с бирками. На коробках со сладостями должен быть указан срок годности не менее трех месяцев. Бойцам СВО москвичи передают мужские подарочные наборы и средства личной гигиены, шампуни, средства для бритья, зубные щетки, влажные салфетки и полотенца, носки и удобные стельки. Детям новых и приграничных регионов отправляют игрушки, книги, канцелярские товары и школьные принадлежности, развивающие конструкторы, пазлы, настольные игры. Также идет сбор посылок для бездомных животных – горожане приносят сухой корм, консервы для собак и кошек, крупы, моющие и чистящие средства для уборки помещений, пеленки и капли от паразитов.

«Каждый подарок – сладости и игрушки для детей, средства личной гигиены для участников СВО, зоотовары для животных – это вклад в большое дело помощи тем, кто сейчас особенно в ней нуждается, - говорит директор ресурсного центра «Мосволонтер» Александр Левит. - Наши герои, дети, животные чувствуют поддержку. В коробках из Москвы они получают важные и нужные вещи, бережно упакованные волонтерами. К подаркам горожане прикладывают открытки с добрыми пожеланиями, дети передают рисунки».

Сбором подарков занимается студенческий волонтерский клуб технологического колледжа №24. Представители центра «С теплом сердец» собрали средства личной гигиены и теплые носки для участников СВО, а также кондитерские изделия (конфеты, печенье и другие сладости) детям. Приютам для животных были отправлены несколько упаковок с сухим и влажным кормом, а также аксессуары для собак и кошек.

«Участники СВО, дети на новых территориях и животные нуждаются в помощи и заботе, - говорит руководитель волонтерского отряда Оксана Козяр. - В нашем колледже волонтерство стало настоящей миссией, объединяющей студентов и преподавателей в поддержке тех, кому она необходима. Мы регулярно проводим акции по сбору вещей для бойцов и их семей, преподаватели и студенты своими руками вяжут теплые вещи для них. В добрых делах нас поддерживают и выпускники колледжа».