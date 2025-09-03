Россия нарастила поставки энергоресурсов в Индию за первое полугодие примерно на 15%
12:00 03.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия наращивает поставки энергоресурсов в Индию, только за первое полугодие они выросли примерно на 15%. Об этом сказал заместитель министра энергетики России Роман Маршавин, выступая на Восточном экономическом форуме.
«Мы успешно решим и логистические проблемы, и платежные, и связанные со страхованием. Я считаю это большим успехом. И поставки энергетические продолжают расти. В этом полугодии на 15% примерно рост. То есть энергетика свою часть вот этой задачи, которую лидеры ставят по увеличению товарооборота, успешно выполняет», — сказал он.
