Ушаков назвал иронией слова Трампа о попытке заговора против США

Слова президента США Дональда Трампа о якобы заговоре России, КНР и КНДР были иронией. Такое мнение высказал помощник президента РФ Юрий Ушаков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Я думаю, [Дональд Трамп] не без иронии сказал, что якобы „эти трое“ готовят заговор против Соединенных Штатов. Я хочу сказать, что никакие заговоры никто не устраивал, никто ничего не плел», — сказал представитель Кремля.