ПВО за ночь сбила 221 украинский БПЛА над регионами России
09:00 12.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Силы ПВО за ночь уничтожили и перехватили 221 украинский беспилотник над регионами России, из них 9 — над Московским регионом, сообщили в Минобороны России.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 221 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа: 85 БПЛА — над территорией Брянской области, 42 БПЛА — над территорией Смоленской области, 28 БПЛА — над территорией Ленинградской области, 18 БПЛА — над территорией Калужской области, 14 БПЛА — над территорией Новгородской области, по 9 БПЛА — над территориями Орловской области и Московского региона, 7 БПЛА — над территорией Белгородской области, по 3 БПЛА — над территориями Ростовской и Тверской областей и по 1 БПЛА — над территориями Псковской, Тульской и Курской областей», — сообщили в военном ведомстве.
