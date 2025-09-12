Дания намерена потратить более $9 млрд на закупки систем ПВО

12:20 Источник: Интерфакс

Копенгаген намеревается закупить у европейских производителей системы ПВО на сумму в $9,11 млрд, заявил в пятницу журналистам глава Минобороны Дании Троельс Лунд Поульсен.

"Нет сомнений в том, что ситуация в сфере безопасности представляет серьезную проблему", - приводят западные СМИ его слова.

По данным СМИ, Дания собирается приобрести восемь комплексов ПВО SAMP/T итало-французского производства, а также системы ПВО средней дальности, производимые Норвегией, ФРГ или Францией.