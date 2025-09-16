0
Китай заранее подготовился к торговой войне с США, вложившись в новые рынки сбыта — NYT

09:32 16.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай последние десять лет вкладывал средства в инфраструктуру развивающихся стран и тем самым хорошо подготовился к торговой войне с США, инициированной президентом Дональдом Трампом. Такое мнение высказала американская газета The New York Times (NYT).

«Китай разрабатывал эту стратегию годами. Более десяти лет он инвестировал в строительство инфраструктуры в развивающихся странах. Эти средства помогли Китаю наладить экономические связи и получить влияние на регионы, которые играют все более важную роль в его стремлении переориентировать торговлю с США на остальной мир», — пишет газета.

NYT отмечает, что после введения Трампом пошлин экспорт КНР в США сократился примерно на 15%, но при этом общий объем китайского экспорта не снизился, так как просто был перенаправлен на другие рынки. Более того, продолжает газета, профицит торгового баланса Китая по состоянию на август в годовом исчислении вырос с $612,6 млрд до $785,8 млрд. «Его профицит со странами Юго-Восточной Азии, Африки, Латинской Америки и Европы стремительно растет. Китайские бренды электромобилей буквально штурмуют новые рынки в Европе и Юго-Восточной Азии, а в Африке стремительно растут продажи китайских солнечных панелей», — указывает издание.

Таким образом, резюмирует The New York Times, Китай может поддерживать рост своей экономики, даже несмотря на американские пошлины. Более того, Пекин даже «поиграл мускулами, бойкотируя покупку соевых бобов из США», тем самым серьезно ударив по фермерам американского Среднего Запада. «У Китая есть значительные рычаги влияния, и он не боится их использовать», — считает газета.

