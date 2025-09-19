Минфин Украины признал, что до конца года денег на ВСУ не хватает
13:05 19.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министр финансов Украины Сергей Марченко признал, что денег на армию в бюджете на 2025 год не хватает, правительству придется просить увеличить расходы еще на $7,2 млрд. Об этом сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.
На заседании парламента он задал Марченко вопрос о нехватке денег в бюджете на этот год. «Министр финансов [ответил]: „Да, мы будем обращаться за увеличением бюджета, потому что вызовы таковы, что его не хватает сейчас. Остался вопрос о формате и времени“, — пишет Железняк в своем телеграм-канале.
«Короче, то что и нужно было доказать — правительство не заложило достаточно в этом году денег на армию и будет обращаться снова для изменений бюджета этого года», — добавил парламентарий. В середине года Рада уже дополнительно увеличивала расходы на военные нужды.
По его словам, сейчас речь идет о сумме примерно в 300 млрд гривен (около $7,2 млрд). Ранее о такой дыре в бюджете писали украинские СМИ, однако правительство официально не подтверждало эту информацию.
Как отмечала председатель бюджетного комитета Роксолана Пидласа, Украина тратит на военные нужды 31% ВВП. При этом украинские власти уже имеют проблемы с финансированием на следующий год: на военные нужды в 2026 году планируется потратить $120 млрд, однако Киев может самостоятельно обеспечить лишь половину.
