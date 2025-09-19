Лукашенко потребовал «по-военному» решать вопрос с заготовкой картофеля
15:00 19.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал подготовить хранилища для картофеля и действовать в этом вопросе «по-военному», сообщило агентство БелТА.
Во время рабочей поездки в Гродненскую область глава государства поинтересовался у председателя Гродненского облисполкома Юрия Караева, какова ситуация в регионе с урожаем картофеля. «Меньше, чем во все годы, но свои потребности мы закрываем», — сказал руководитель региона. Он также заверил, что есть и дополнительные объемы для поставок, например, в столицу республики. «Минску тоже мы даем. На 90% договоры заключены уже, определено, кто хранит, кто будет брать», — сообщил Караев.
«Смотри, чтобы у нас не было проблем с овощами и картофелем», — предупредил Лукашенко. Председатель облисполкома доложил, что регион также готов поделиться урожаем яблок. «Если есть лишнее яблоко — отдай, — сказал на это президент. — Подойди с государственных позиций, а не только с позиций области». «Главное, чтобы у тебя были очищены все хранилища и подготовлены для того, чтобы положить овощи, фрукты, картофель. Это по-военному надо делать», — поручил белорусский лидер.
