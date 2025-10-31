Свыше 40 человек стали жертвами урагана «Мелисса» — WP

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 40 человек погибли в странах Карибского бассейна во время прохождения урагана «Мелисса». Об этом сообщила американская газета The Washington Post (WP).

Жертвами стихии стали жители Гаити, Доминиканской Республики и Ямайки. Издание отмечает, что число погибших еще может вырасти, так как продолжается разбор завалов и разрушений, вызванных ураганом.

В момент прохождения через территорию указанных выше стран «Мелисса» оценивался, как ураган четвертой-пятой категории по шкале Саффира — Симпсона. Максимальная скорость ветра в его эпицентре достигала 82 м/с.