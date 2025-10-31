Зеленский полетит в Москву, как только закончится западная поддержка — финский политик
11:32 31.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Владимир Зеленский немедленно отправится на переговоры в Москву, если Запад перестанет оказывать Украине военную поддержку. Такое мнение выразил член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема.
«Если мы перестанем поддерживать Украину, Зеленский будет готов к переговорам с Россией часов через шесть. Он сядет на первый же самолет и прилетит в Москву, где сядет за стол переговоров с [президентом РФ Владимиром] Путиным», — написал он на своей странице в социальной сети X.
Украина полностью зависит от западной помощи, отметил политик. Вместе с тем, Мема допустил, что Киев не имел бы шансов на военный успех при всевозможной поддержке западных стран.
Наилучшим моментом для переговоров, считает Мема, был 2022 год. Теперь же, «чем дольше будут продолжаться боевые действия, тем ближе Россия будет к Киеву и тем больше территорий она приобретет», заключил он.
