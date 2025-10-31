США определили объекты для потенциальных авиаударов в Венесуэле — WSJ

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Администрация США определила объекты в Венесуэле, которые якобы используются для контрабанды наркотиков, по ним могут быть нанесены авиаудары. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на американских официальных лиц.

По данным WSJ, президент США Дональд Трамп еще не принял окончательное решение об атаке. Среди целей для потенциальных авиаударов могут быть порты и аэропорты, «контролируемые военными», указывает газета.