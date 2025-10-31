0
НОВОСТИ

Взрыв произошел рядом с АЗС на западе ФРГ, есть пострадавшие — Bild

13:20 31.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Взрыв произошел рядом с автозаправкой в городе Кастроп-Рауксель (федеральная земля Северный Рейн — Вестфалия) на западе Германии, пострадали как минимум четыре человека, двое из которых получили тяжелые травмы и были госпитализированы. Об этом сообщила газета Bild.

Над городом поднимается густой дым. На месте работают пожарные. Задействованы два спасательных вертолета.

По предварительным данным пожарной службы, мощный взрыв произошел в промзоне в одном из ангаров предприятия по ремонту грузовиков, который находится рядом с заправкой. Там во время ремонтных работ загорелся и взорвался бензовоз.

Власти рекомендовали местным жителям закрыть окна и двери.

