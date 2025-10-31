Взрыв произошел рядом с АЗС на западе ФРГ, есть пострадавшие — Bild
13:20 31.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Взрыв произошел рядом с автозаправкой в городе Кастроп-Рауксель (федеральная земля Северный Рейн — Вестфалия) на западе Германии, пострадали как минимум четыре человека, двое из которых получили тяжелые травмы и были госпитализированы. Об этом сообщила газета Bild.
Над городом поднимается густой дым. На месте работают пожарные. Задействованы два спасательных вертолета.
По предварительным данным пожарной службы, мощный взрыв произошел в промзоне в одном из ангаров предприятия по ремонту грузовиков, который находится рядом с заправкой. Там во время ремонтных работ загорелся и взорвался бензовоз.
Власти рекомендовали местным жителям закрыть окна и двери.
НОВОСТИ
- 13:05 31.10.2025
- Россия постоянно проходит испытания, в том числе и сегодня — Шойгу
- 13:00 31.10.2025
- Тот, кто поддерживает Украину, поддерживает войну — Орбан
- 12:32 31.10.2025
- Испанский король станет первым за семь лет европейским монархом, посетившим Китай — FT
- 12:20 31.10.2025
- США определили объекты для потенциальных авиаударов в Венесуэле — WSJ
- 12:05 31.10.2025
- Украина запрещает СМИ въезд к «котлам», чтобы скрыть реальное положение дел — МО РФ
- 12:00 31.10.2025
- Западу не удастся разобщить народы России — Шойгу
- 11:32 31.10.2025
- Зеленский полетит в Москву, как только закончится западная поддержка — финский политик
- 11:20 31.10.2025
- Киев подтвердил, что нет возможностей выезда из «котлов» для ВСУ, помимо коридоров РФ
- 11:05 31.10.2025
- Все попытки победить Россию силой обречены на провал — Шойгу
- 11:00 31.10.2025
- США намерены развернуть международные силы в Газе в течение нескольких недель — ТВ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать