Белоруссия заменила ядерное оружие на своей территории, завезла из РФ новейшее — Лукашенко

17:00 31.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика завезла из России новейшее ядерное оружие.

«Мы наше ядерное оружие, чтобы вы знали, еще раз обменяли. Мы его вывезли в Россию и новейшее завезли. Его привели в порядок. Это дорогая вещь — обслуживать его. Россияне помогают. Мы его обратно завезли. Мы тренируемся, как его применять. И с самолетов, и ракетное оружие. Мы это тоже не скрываем», — приводит его слова агентство БелТА.

