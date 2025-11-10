0
0
196
НОВОСТИ

Расследование ФРГ диверсий на «Северных потоках» грозит подрывом поддержки Украины — WSJ

09:20 10.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Результаты трехлетнего расследования диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», раскалывают Европу, грозя подрывом поддержки Украины, на которую немецкие детективы возлагают ответственность за произошедшее. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Любое судебное слушание «еще больше обострит отношения между Украиной и Германией, крупнейшим финансовым спонсором Киева и поставщиком некоторых из самых востребованных военных систем, особенно ПВО», подчеркивает издание. Немецкая полиция, прокуратура и другие лица, знакомые с тонкостями дела, выстроили, по словам источников, дело против Украины. Воссоздана «четкая картина того, как украинское военное подразделение осуществляло атаки под непосредственным руководством бывшего тогда главнокомандующим ВСУ Валерия Залужного», говорится в публикации.

Отслеживая компании по прокату судов, телефоны и номерные знаки, потсдамская группа подготовила почву для выдачи немецкими властями ордеров на арест «трех военнослужащих украинского спецподразделения и четырех ветеранов-глубоководников», отметили источники, знакомые с делом. Согласно их информации, «целью диверсантов было сокращение доходов России от продажи нефти и подрыв ее экономических связей с Германией».

Как сообщалось ранее, следователи ФРГ установили личности всех диверсантов. Выданы ордера на арест шести граждан Украины. Седьмой подозреваемый, возможно, погиб во время боевых действий на востоке Украины в декабре 2024 года. По данным федеральной прокуратуры, диверсионная группа состояла из шкипера, координатора, эксперта по взрывчатым веществам и четырех водолазов, которые прибыли на яхте «Андромеда» из Ростока к месту преступления в Балтийском море.

Ожидается, что к декабрю итальянские судьи примут решение об экстрадиции гражданина Украины Сергея Кузнецова, считающегося главой диверсионной группы из семи человек, осуществившей подрыв подводной части трубопроводов, в Германию. Немецкая полиция уже подготовила специальный самолет, чтобы забрать его в Италии и доставить в Гамбург для суда, информирует WSJ. Одновременно Берлин добивается выдачи другого подозреваемого, тоже гражданина Украины, задержанного в Польше, однако окружной суд Варшавы принял решение отказать в его выдаче Германии.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:05 10.11.2025
В Мали похитили и казнили молодую девушку-блогера — СМИ
0
81
10:00 10.11.2025
Глава ЕК на COP-30 уклонилась от встречи со Стармером по финансовым требованиям ЕС — FT
0
91
09:32 10.11.2025
США перестали платить рабочим на американских базах в Европе из-за шатдауна — AP
0
149
09:05 10.11.2025
Гендиректор Би-би-си ушел в отставку на фоне скандала с фальсификацией речи Трампа
0
211
09:00 10.11.2025
Над регионами России и Черным морем за ночь сбит 71 украинский БПЛА
0
190
20:44 09.11.2025
Премьер Британии не может продолжать летать по миру, когда дома все разваливается – источник The Sunday Times
0
813
18:35 09.11.2025
В США за две недели до Дня благодарения пассажирские авиаперевозки могут сократиться до минимума
0
767
17:10 09.11.2025
Шатдаун в США мог повлиять на задержу поставок оружия в Европу - СМИ
0
894
16:30 09.11.2025
Евродепутат Фабио Де Мази считает Каллас «дипломатической катастрофой»…
0
969
14:20 09.11.2025
Польская армия проводит стрельбы с новыми южнокорейскими танками на полигоне вблизи границы с РФ
0
1052

Возврат к списку