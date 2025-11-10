В Мали похитили и казнили молодую девушку-блогера — СМИ
10:05 10.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Неизвестные похитили молодую девушку-блогера на севере Мали и публично казнили ее, сообщила газета South China Morning Post со ссылкой на родственников и власти.
За казнью, предположительно, стоят джихадисты. Девушка размещала в своем блоге в TikTok видео о городе Тонка, за что похитители «обвинили ее в сотрудничестве с армией». По словам ее брата, девушку обвинили в том, что она якобы информировала ВС Мали о перемещении боевиков.
На ее TikTok-блог были подписаны порядка 90 тыс. человек.
