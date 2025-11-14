Российские ВС заняли второе место в рейтинге сильнейших армий мира

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российская армия в обновленном рейтинге Global Firepower 2025 заняла второе место, уступив по мощи только США.

Составители рейтинга признали лидерство ВС РФ в области самоходной артиллерии, реактивных систем залпового огня и мин. При этом Россия не получила первое место по таким показателям, как самолеты, вертолеты и танки.

Отмечается, что РФ обладает существенным ядерным потенциалом, который не учитывается при расчете рейтинга.

Помимо США и России, в десятку мощнейших армий мира попали ВС КНР, Индии, Южной Кореи, Великобритании, Франции, Японии, Турции и Италии.

Рейтинг Global Firepower учитывает более 60 факторов для определения индекса мощи стран (PowerIndex), включая количество военнослужащих, финансовую базу ВС, логистические возможности и географию. Максимально возможный индекс равняется 0,0000. В 2025 году оценивались армии 145 государств.