Российские ВС заняли второе место в рейтинге сильнейших армий мира
13:00 14.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российская армия в обновленном рейтинге Global Firepower 2025 заняла второе место, уступив по мощи только США.
Составители рейтинга признали лидерство ВС РФ в области самоходной артиллерии, реактивных систем залпового огня и мин. При этом Россия не получила первое место по таким показателям, как самолеты, вертолеты и танки.
Отмечается, что РФ обладает существенным ядерным потенциалом, который не учитывается при расчете рейтинга.
Помимо США и России, в десятку мощнейших армий мира попали ВС КНР, Индии, Южной Кореи, Великобритании, Франции, Японии, Турции и Италии.
Рейтинг Global Firepower учитывает более 60 факторов для определения индекса мощи стран (PowerIndex), включая количество военнослужащих, финансовую базу ВС, логистические возможности и географию. Максимально возможный индекс равняется 0,0000. В 2025 году оценивались армии 145 государств.
