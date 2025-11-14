0
0
180
НОВОСТИ

Российские ВС заняли второе место в рейтинге сильнейших армий мира

13:00 14.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российская армия в обновленном рейтинге Global Firepower 2025 заняла второе место, уступив по мощи только США.

Составители рейтинга признали лидерство ВС РФ в области самоходной артиллерии, реактивных систем залпового огня и мин. При этом Россия не получила первое место по таким показателям, как самолеты, вертолеты и танки.

Отмечается, что РФ обладает существенным ядерным потенциалом, который не учитывается при расчете рейтинга.

Помимо США и России, в десятку мощнейших армий мира попали ВС КНР, Индии, Южной Кореи, Великобритании, Франции, Японии, Турции и Италии.

Рейтинг Global Firepower учитывает более 60 факторов для определения индекса мощи стран (PowerIndex), включая количество военнослужащих, финансовую базу ВС, логистические возможности и географию. Максимально возможный индекс равняется 0,0000. В 2025 году оценивались армии 145 государств.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:12 14.11.2025
В Башкирии задержан вооруженный мужчина, убивший двух человек из-за ревности
0
14
14:00 14.11.2025
В РФ предложили установить День памяти жертв геноцида советского народа
0
60
13:32 14.11.2025
ХАМАС усиливает контроль над оставленными израильскими войсками районами Газы — Reuters
0
115
13:20 14.11.2025
Кремль констатировал «печальное состояние» международного права во многих точках мира
0
151
13:05 14.11.2025
РФ надеется, что США не будут дестабилизировать ситуацию вокруг Венесуэлы — Песков
0
168
13:02 14.11.2025
Сбер участвует в создании платформы по обмену кейсами внедрения искусственного интеллекта в БРИКС
0
169
12:55 14.11.2025
Сбер строит технологические мосты между Россией и Индией
0
166
12:32 14.11.2025
Израиль по политическим причинам отказал премьеру Норвегии во въезде — СМИ
0
216
12:20 14.11.2025
Китай испытал самый большой в мире воздушный змей, созданный для выработки электричества
0
229
12:05 14.11.2025
МИД КНР пригрозил США контрмерами за поставку Тайваню запчастей к F-16
0
234

Возврат к списку