Сбер переизобрел банкомат: два экрана, ИИ-помощник ГигаЧат и здоровье
12:37 19.11.2025
|Фото пресс-службы Сбера
Новый банкомат не имеет аналогов в мире. В ходе его разработки поданы заявки на 11 патентов на оригинальные технические и дизайнерские решения. При этом устройство интуитивно понятно людям с любым уровнем технической грамотности.
«Наш новый банкомат — это многофункциональная точка обслуживания, где можно не только снять и внести деньги, но и проконсультироваться по банковским продуктам и даже проверить здоровье, – рассказал Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка. – Всего за 30 секунд устройство бесплатно проверит состояние здоровья клиента старше 18 лет — такой сервис есть только в Сбере. Пользователю достаточно посмотреть в камеру, чтобы получить оценку своего состояния по 10 показателям: пульс, давление, уровни стресса и утомления, индекс массы тела, предположительный уровень холестерина, средний уровень глюкозы в крови, риск нарушения обмена глюкозы в будущем, жёсткость артериальной стенки, вариабельность сердечного ритма. При этом важно помнить, что решение не заменит врача, а полученные показатели необходимо проверить в лабораторных условиях. По сути, это универсальный центр заботы о благополучии человека. Уже с декабря мы начнём устанавливать такие банкоматы по всей стране».
Основной экран разработан специально для нового банкомата Сбера. Благодаря уникальной форме почти вся полезная площадь экрана попадает в поле зрения клиента, обеспечивая комфорт и удобство восприятия всей необходимой информации.
Второй дисплей — экран безопасности — скрывает от посторонних взглядов конфиденциальную информацию: ПИН-код, баланс, сумму операции, реквизиты. Экран утоплен внутрь ниши банкомата и покрыт специальной плёнкой — это позволяет видеть информацию только тому, кто стоит прямо перед ним.
Перед банкоматом создана световая зона: зелёная подсветка приглашает клиента для обслуживания, оранжевая — показывает, что остальным нужно находиться за пределами этой зоны.
Встроенный интеллектуальный помощник позволяет управлять устройством голосовыми командами с помощью инструмента анализа и генерации речи SaluteSpeech и при необходимости проконсультирует клиента по банковским услугам. Главное преимущество такого подхода — возможность взаимодействия с пользователем на естественном языке: искусственный интеллект распознаёт сложные и многосоставные запросы, быстро понимая потребности клиента и эффективно выполняя необходимые операции.
С помощью интегрированного сервиса можно пройти экспресс-оценку 10 показателей здоровья. На экране банкомата простыми словами объясняется суть каждого показателя, а полные результаты оценки передаются в приложение СберЗдоровье, где можно обсудить результаты исследования с врачом или записаться на чекап.
Банкомат стал более заметным благодаря встроенному проектору, который транслирует изображение и видеоролики на стену за устройством. Эмоциональная фасадная панель оживляет внешний облик аппарата, делая его привлекательнее и дружелюбнее.
Банкомат спроектирован специалистами Сбера, работает на программном обеспечении собственной разработки и запатентован как продукт банка.
НОВОСТИ
- 13:20 19.11.2025
- Черноморский флот уничтожил 2 безэкипажных катера ВСУ
- 13:05 19.11.2025
- Руководство ЕС напрочь игнорирует реальную обстановку на Украине — СВР РФ
- 13:00 19.11.2025
- Польша решила закрыть генконсульство РФ в Гданьске
- 12:32 19.11.2025
- Российские войска продвигаются к восточным границам Гуляйполя — силовики РФ
- 12:20 19.11.2025
- На полицейских в США стали чаще совершать наезды на авто из-за миграционной политики
- 12:05 19.11.2025
- Первый дефицит электроэнергии на Дальнем Востоке появится в 2026 году — Чекунков
- 12:00 19.11.2025
- Япония не осознала свои преступления ХХ века и не может быть членом СБ ООН — МИД КНР
- 11:32 19.11.2025
- Медведев назвал успехи ВС РФ лучшим катализатором гибели киевского режима
- 11:20 19.11.2025
- Белоусов поручил разработать рейтинг регионов по мерам поддержки бойцов СВО
- 11:05 19.11.2025
- Подрыв Японией отношений с КНР нанесет ей мощный экономический удар — эксперт
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать