В Петербурге задержаны подозреваемые в незаконной легализации в РФ 3 тыс. мигрантов
12:32 21.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сотрудники полиции задержали в Санкт-Петербурге двух подозреваемых в незаконной легализации порядка 3 тыс. иностранцев. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«Мои коллеги из управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали генерального директора нескольких коммерческих фирм, а также гражданина одного из государств Средней Азии по подозрению в организации незаконной миграции», — написала она в своем телеграм-канале
По словам Волк, иностранец подыскивал среди соотечественников тех, кто желал легализовать свое пребывание в РФ, и предлагал им за 5-7 тыс. рублей оформить регистрацию в хостелах Невского района. Оформление трудового патента оценивалось в 28-34 тыс. рублей. Принимающей стороной выступали коммерческие фирмы его сообщника — местного жителя. Фактически мигранты в этих хостелах не проживали. «Свою трудовую деятельность они осуществляли в учреждениях общественного питания, доставки, на строительных объектах или в службе такси. По имеющимся данным, таким образом было легализовано порядка трех тысяч иностранцев», — добавила представитель ведомства.
