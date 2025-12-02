Около 70% японцев одобряют курс на увеличение военной мощи страны — опрос

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Почти 70% японцев согласны с курсом правительства премьер-министра Санаэ Такаити на расширение военного потенциала страны. Это показали результаты общенационального опроса общественного мнения, проведенного газетой «Иомиури».

67% его участников полностью или «в определенной степени» поддержали намерение властей резко увеличить военную мощь страны. В частности, правительство Такаити намерено уже к апрелю будущего года довести расходы на вооруженные силы до 2% от валового внутреннего продукта страны. Ранее это предполагалось сделать лишь в 2027 финансовом году.

Правящая Либерально-демократическая партия в ноябре приступила к обсуждению вопроса о пересмотре основополагающих документов в военной сфере, включая положения о безъядерном статусе страны и определение новых целей в деле повышения расходов на вооруженные силы. Соответствующие рекомендации предполагается представить кабинету министров в апреле будущего года.

Нынешняя стратегия в сфере безопасности была утверждена в декабре 2022 года. В ней, в частности, указывается на право Токио наносить контрудары по целям на территории потенциального противника. Для приобретения такого потенциала планируется существенно увеличить дальность имеющихся у Японии ракет «Тип-12», разработать собственные гиперзвуковые вооружения и закупить американские крылатые ракеты Tomahawk.