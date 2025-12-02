РФ открыта к переговорам, но цели СВО должны быть достигнуты — Песков
13:20 02.12.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия открыта для мирных переговоров, но цели, поставленные в начале спецоперации, должны быть достигнуты, а первоначальные причины СВО — устранены. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге для индийских СМИ в преддверии саммита России и Индии в Нью-Дели.
Представитель Кремля указал, что Москва высоко ценит мирные усилия американской администрации, направленные на то, чтобы проложить путь к разрешению украинского кризиса политическими и дипломатическими средствами.
«Для нас это имеет большое значение, поскольку Россия по-прежнему открыта для мирных переговоров. Но путем мирных переговоров, с помощью мирных переговоров мы должны достичь наших целей. Мы должны достичь наших целей и мы должны устранить первоначальные причины военной операции, которую мы начали», — пояснил Песков.
