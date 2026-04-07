Средняя пенсия неработающих пенсионеров в РФ в феврале составила 25,6 тыс.
10:20 07.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Средний размер пенсии среди неработающих пенсионеров в феврале 2026 года составил в России 25,6 тыс. рублей, за год сумма увеличилась на 1,8 тыс. рублей, выяснил ТАСС, проанализировав статистику.
Средний размер пенсионного обеспечения среди неработающих пенсионеров, согласно данным Соцфонда, составил 25 637 рублей. В феврале 2025 года эта сумма достигала 23 800 рублей.
При этом средний размер пенсии России в минувшем феврале составил 25 261 рубль.
НОВОСТИ
- 10:21 07.04.2026
- Собянин: Благотворительный фестиваль «Пасхальный дар» откроется 11 апреля
- 10:05 07.04.2026
- Роскосмос продолжит сотрудничать с США по Российской орбитальной станции — Баканов
- 10:00 07.04.2026
- «Орион» направляется к Земле после облета Луны — НАСА
- 09:32 07.04.2026
- Организаторы теракта в «Крокусе» планировали еще один в тот же день в Москве
- 09:20 07.04.2026
- Парламент Вьетнама избрал генсека ЦК КПВ То Лама президентом страны
- 09:05 07.04.2026
- Подросток ранил учителя у входа в пермскую школу
- 09:00 07.04.2026
- Над регионами РФ за ночь сбили 45 украинских БПЛА
- 22:00 06.04.2026
- Трамп заявил о наличии «концепции» самим США взимать плату за проход через Ормузский пролив
- 21:10 06.04.2026
- Экипаж «Ориона» побил рекорд команды «Аполлона-13», отлетев от Земли в космос дальше всех
- 20:35 06.04.2026
- Совет мира потребовал от ХАМАС согласиться на демилитаризацию Газы до конца недели - NYT
