Средняя пенсия неработающих пенсионеров в РФ в феврале составила 25,6 тыс.

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Средний размер пенсии среди неработающих пенсионеров в феврале 2026 года составил в России 25,6 тыс. рублей, за год сумма увеличилась на 1,8 тыс. рублей, выяснил ТАСС, проанализировав статистику.

Средний размер пенсионного обеспечения среди неработающих пенсионеров, согласно данным Соцфонда, составил 25 637 рублей. В феврале 2025 года эта сумма достигала 23 800 рублей.

При этом средний размер пенсии России в минувшем феврале составил 25 261 рубль.