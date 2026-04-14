Иран заявил США о готовности отказаться от ядерной программы на срок до 5 лет — NYT

Иран на переговорах с США в Исламабаде выступил с предложением приостановить обогащение урана на срок до 5 лет. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на официальных лиц Ирана и США.

Как пишет издание, Тегеран озвучил схожее предложение на переговорах в Женеве в феврале, после которых президент США Дональд Трамп принял решение о начале операции против Ирана. США в ходе встречи в Пакистане предложили Ирану 20-летний мораторий на обогащение урана.

Обсуждение сроков приостановки ядерной программы говорит о том, что у сторон есть шанс достичь соглашения, считает газета. Обсуждается проведение нового раунда переговоров, хотя конкретных договоренностей по нему еще нет, заявили представители Белого дома. Как сообщал ранее портал Axios, Тегеран на переговорах выступил с инициативой, которая предусматривала заморозку обогащения урана на срок менее 10 лет.