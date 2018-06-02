В "список жертв" организатора "убийства" Бабченко вошли еще 2 известных журналиста Украины
13:00 02.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украинская телеведущая Татьяна Даниленко и шеф-редактор издания "Левый берег" Соня Кошкина оказались в списке из 47 потенциальных жертв подозреваемого в организации покушения на российского журналиста Аркадия Бабченко. Об этом сообщило украинское "Громадське ТВ" ("Общественное ТВ").
Даниленко подтвердила, что была на встрече с сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ). Кроме того, она добавила, что в списке потенциальных жертв примерно треть составляют журналисты, а также люди, которые активно пишут в "Фейсбуке". Кошкина тоже утвердительно ответила на вопрос "Громадське ТВ" о том, находится ли она в "списке жертв".
Накануне по итогам встречи с генпрокурором Украины Юрием Луценко и представителями спецслужб Украины журналисты Матвей Ганапольский, Евгений Киселев и Осман Пашаев сообщили, что числятся в указанном списке.
Луценко 1 июня заявил, что жертвами подозреваемого в организации "покушения" на Бабченко могли стать 47 человек, большинство из которых - представители СМИ. По словам генпрокурора, среди них также числится "экс-офицер спецслужб РФ", а также "люди, убийство которых спровоцировало бы политическое цунами на Украине". Он также отметил, что провел встречу с 17 лицами из этого списка, в ходе которой им сообщили "часть информации об источнике угрозы" и предложили защиту.
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