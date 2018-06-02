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Минкультуры не будет оказывать господдержку антироссийским проектам - Мединский

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21:00 02.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр культуры РФ Владимир Мединский заявил, что возглавляемое им ведомство не будет оказывать государственную поддержку антироссийски настроенным авторам и русофобским проектам в курируемых сферах. Об этом министр заявил на встрече с гостями фестиваля "Красная площадь" в субботу.

"Цензурой мы не занимаемся и не планируем, цензура у нас запрещена конституцией, но вопрос в другом - какие произведения получают господдержку? Я всегда говорю о том, что заниматься культурным мазохизмом - оказывать господдержку тем идеям, тем авторам, тем проектам, которые работают против нашей страны, - мы не будем. К цензуре это отношения не имеет".

"Это наша позиция. Есть воля избирателей, она очень четко на последних выборах сформулирована. Президент назначает правительство, чтобы эта воля избирателей воплощалась в жизнь. Мы реализуем то, что хотят люди", - подчеркнул министр.

Мединский заверил, что ведомство продолжит курс на поддержку и развитие всех форм и стилей культуры, которые "обогащают и делают человека лучше".

Фестиваль "Красная площадь" организован Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям и Российским книжным союзом при поддержке Министерства культуры РФ. Он завершится 6 июня, в день рождения Александра Пушкина, вручением литературной премии "Лицей" молодым авторам, церемония награждения пройдет на Пушкинской площади. Вход на фестиваль свободный, издатели обещают гостям значительные скидки на представленную книжную продукцию.

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