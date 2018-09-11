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Шохин: Поднимать ключевую ставку Банку России пока не надо

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07:55 11.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бизнес рассчитывает, что на заседании совета директоров 14 сентября Банк России сохранит ключевую ставку на текущем уровне 7,25%, поднимать ее сейчас нельзя. Об этом сообщил журналистам глава РСПП Александр Шохин.

"Я считаю, что не надо ее повышать, что надо дождаться промежуточных выборов в Конгресс (США - прим.ТАСС), я имею в виду - этого адского санкционного закона, потому что при том, что мы более-менее понимаем, что там может быть,.. степень жесткости может быть различной", - сказал он.

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