Шохин: Поднимать ключевую ставку Банку России пока не надо
07:55 11.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бизнес рассчитывает, что на заседании совета директоров 14 сентября Банк России сохранит ключевую ставку на текущем уровне 7,25%, поднимать ее сейчас нельзя. Об этом сообщил журналистам глава РСПП Александр Шохин.
"Я считаю, что не надо ее повышать, что надо дождаться промежуточных выборов в Конгресс (США - прим.ТАСС), я имею в виду - этого адского санкционного закона, потому что при том, что мы более-менее понимаем, что там может быть,.. степень жесткости может быть различной", - сказал он.
Новости
- 09:05 11.09.2018
- США могут ввести санкции против судей МУС
- 09:00 11.09.2018
- В Госдуме предлагают ограничить кредитную нагрузку россиян
- 08:50 11.09.2018
- Минэкономразвития не собирается менять прогноз курса валют, несмотря на падение рубля
- 08:15 11.09.2018
- Компания из США приступила к новым поискам затонувшей подлодки "Сан-Хуан"
- 07:45 11.09.2018
- Во вторник в Москве воздух прогреется до 24 градусов
- 07:35 11.09.2018
- На Дальнем Востоке начались масштабные военные учения
- 07:24 11.09.2018
- Сталлоне собирается снимать "Рэмбо-5"
- 07:00 11.09.2018
- Вводить безвизовый режим Россия и Китай не готовы
- 22:40 10.09.2018
- Зюганов призвал Путина принять Донбасс в состав РФ
- 22:00 10.09.2018
- Володин поддерживает проект о добровольном отказе парламентариев от пенсионных преференций
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать