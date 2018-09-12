0
0
163
Новости

В РЖД рассказали, когда начнется строительство ВСМ Москва-Казань

Добавить в избранное

08:50 12.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

РЖД начнут строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва-Казань после утверждения плана развития магистральной инфраструктуры, сообщил ТАСС первый заместитель генерального директора РЖД Александр Мишарин.

"Когда правительство утвердит инфраструктурный план, по поручению должны утвердить до 1 октября, в октябре", - сказал он, отвечая на вопрос.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

10:05 12.09.2018
Консерваторы обсуждают отставку Мэй - СМИ
0
19
10:00 12.09.2018
Путин предложил до конца года заключить мирный договор с Японией без предварительных условий
0
37
09:32 12.09.2018
Отношения между США и РФ "отравлены" - Лавров
0
84
09:20 12.09.2018
Американских астронавтов подозревают в намеренной порче российского "Союза"
0
107
09:05 12.09.2018
Трамп подпишет указ о санкциях за вмешательство в выборы - Reuters
0
132
09:00 12.09.2018
Украина усилила группировку войск на Азовском направлении
0
131
08:40 12.09.2018
Голодец считает, что российское кино способно победить в конкуренции с западным
0
151
08:30 12.09.2018
Титов предложил уголовное наказание для чиновников за препятствование законному бизнесу
0
167
08:20 12.09.2018
Вводить обязательную продажу валютной выручки сейчас не нужно - Орешкин
0
174
08:05 12.09.2018
В Приморье может появиться завод по сборке канадских региональных самолетов
0
178

Возврат к списку