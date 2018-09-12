В РЖД рассказали, когда начнется строительство ВСМ Москва-Казань
08:50 12.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
РЖД начнут строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва-Казань после утверждения плана развития магистральной инфраструктуры, сообщил ТАСС первый заместитель генерального директора РЖД Александр Мишарин.
"Когда правительство утвердит инфраструктурный план, по поручению должны утвердить до 1 октября, в октябре", - сказал он, отвечая на вопрос.
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