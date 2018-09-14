Порошенко нашел повод "лишний раз помахать ручкой Москве"
18:40 14.09.2018
Президент Украины заявил, что курс страны на вступление в НАТО в тексте конституции будет ещё одним поводом для то, чтобы"лишний раз помахать ручкой Москве". Об этом Петр Порошенко сказал на ежегодном форуме организации "Ялтинская европейская стратегия" в Киеве.
— До свидания, наш ласковый Миша, возвращайся в свой сказочный лес. Это месседж и нашим западным партнёрам, которые неоднократно нам говорили, что двери открыты, — сказал Порошенко.
Перед этим президент Украины направил в Верховную раду законопроект, в котором и значится предложение прописать курс на вступление в ЕС и НАТО в конституции страны. Life.ru
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